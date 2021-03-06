نزار الفارس يخير رانيا يوسف بين أمرين قبل التنازل أمام القضاء... فيديو

رد الإعلامي العراقي نزار الفارس، على الفنانة المصرية رانيا يوسف، معربا عن استعداده للتنازل عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف، إذا قدمّت اعتذارها منه.

وقال الفارس، خلال مؤتمر صحفي مع محاميه المستشار هيثم عباس في العاصمة المصرية القاهرة، "أنا ما عندي أي مشاكل مع رانيا يوسف، وكنا راضيين عن الحوار، واختلفنا فنيا بس، وإذا اعتذرت عبر وسائل الإعلام، مستعد فورا للتنازل عن القضايا التي رفعتها ضدها، أنا أحترمها وأقدّرها".

وأكد الفارس، أنهما "استفادا من المقابلة المثيرة للجدل التي جمعتهما، إذ ازدادت شهرته عربيا، بينما هي توسعت شهرتها في العراق".

وعن تفاصيل المقابلة في الكواليس، قال: "أخبرت رانيا يوسف هسمعك أغنية إسرائيلية، وقالت موافقة، وعرفتها أنني سأتكلم عن جرأتها ووافقت برضه، رانيا أخذت أجرا من البرنامج ولكن لا أستطيع قول أخذت كم، ولكنها محترمة، وقدَرت ميزانية البرنامج".

من جانبه، تحدث محامي الفارس عن تفاصيل الدعوى القضائية: "نطالب رانيا يوسف بتعويض عن اتهامها له بالتحرش، والسب، والقذف، ولو المحكمة حكمت بتعويض مادي يبقى معنى كده إحنا مش كذابين".

وكانت الأزمة قد اندلعت بين رانيا يوسف ونزار الفارس، إثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه الفنانة المصرية العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

ولاحقا تقدم طارق العوضي محامي الفنانة المصرية، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام، ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينا أنه تقدم ببلاغ أيضا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، مشيرًا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته، لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.

وجاء ذلك بعما نفذ المذيع العراقي، نزار الفارس، تهديده ضد، رانيا يوسف، وكلف المستشار هيثم عباس، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة المصرية بعد اتهامها له باقتطاع أجزاء من حلقتها في برنامج "مع الفارس" للإضرار بها". وقال عباس، في بيان له، "إنه بصدّد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رانيا وسف، متهمًا إياها بـ"التشهير وتزييف الحقائق".