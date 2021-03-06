منها مراقبة القمر... خطوات تساعد على تجنب الكوابيس

تمنع الكوابيس الشخص من الحصول على القسط الكافي من الراحة والاسترخاء، وهو ما يؤثر سلبا على مزاجهم طوال اليوم.

ووفقا لموقع "فيستا باز"، نصحت الخبيرة باتباع روتين يومي من 4 خطوات للاستمتاع بأحلام هادئة وتجنب الأحلام المزعجة طوال الليل، حيث يؤدي تغيير الروتين اليومي إلى خداع الجسم ليعتقد أنه يعاني من الإرهاق الدائم، ما يؤدي إلى كوابيس.

حمام دافئ

يمكن لقضاء 10 دقائق في حوض الاستحمام الدافئ قبل النوم أن يحسن نوعية النوم والأحلام، وتنصح خبيرة النوم تيريزا تشيونغ بأخذ الحمام الدافئ قبل النوم بساعة أو اثنتين، لأن ذلك يساعد على تقليل درجة حرارة الجسم وتحفيز عملية النوم.

أكل الخضراوات

تمارين التمدد

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون فيتامين B6 قبل النوم كانوا أكثر قدرة على تذكر أحلامهم، وكانوا أكثر استرخاء أثناء النوم، لذلك توصي تيريزا بإضافة السبانخ أو الأفوكادو إلى نظامك الغذائي لتحسين نوعية أحلامك.

تساعد تمارين التمدد جسمك على الاسترخاء والتخلص من التوتر، وكلما كان الإنسان أقل توترا كانت نوعية نومه أفضل وكان أقل عرضة للأحلام السيئة.

مراقبة القمر

يمكن لمراقبة القمر قبل النوم أن تساعد على التواصل مع ذاتك الداخلية، حيث يشير الخبراء إلى وجود علاقة قوية بين القمر والحدس والأحلام، لذلك إذا كنت تستطيع رؤية القمر من خلال نافذتك في الليل، تأكد من مراقبته والتأمل فيه لمدة لا تزيد عن 10 دقائق، وإذا لم يكن بإمكانك رؤية القمر مباشرة، يمكنك استخدام صورته.