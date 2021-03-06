ناصر القصبي يعلق على إنهاء الخلاف مع عبد الله السدحان بعد سنوات من الانفصال

علق الفنان السعودي، ناصر القصبي، على إعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، إنهاء الخلاف مع الفنان عبد الله السدحان بعد سنوات من الانفصال.

وقال القصبيي، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على "تويتر": جهودك خيرة و مقدرة دائما يابو ناصر، وفالك طيب وأبرك الساعات"، وأرفق “القصبي” بتعليقه إيموجي عبارة عن وردتين باللون الأحمر.

جهودك خيره و مقدره دائماً يابو ناصر

و فالك طيب و أبرك الساعات 🌹🌹 https://t.co/5d2IUgnHCA — ناصر القصبي (@algassabinasser) March 5, 2021

​وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، مساء أمس الجمعة، عن عمل فني جديد يجمع الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، مسدلا بذلك الستار على الخلافات بين نجمي الكوميديا.

ونشر آل شيخ صورة تجمعه، برئيس مجموعة MBC، وليد آل إبراهيم، وقال إنهما اجتمعا مؤخرا لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه والمجموعة. وأضاف: "نزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على mbc مبروك لجمهور الفنانين الكبيرين".

يشار إلى أن خلافا وقع بين الثنائي، ناصر القصبي وعبد الله السدحان، وصل مؤخرا إلى ساحات المحاكم، حيث بدأت تفاصيل القضية عام 2012 على خلفية انفصال نجمي الدراما السعودية، حيث طلب القصبي من السدحان قبل التوجه إلى المحكمة التجارية بالرياض إنهاء الشراكة بينهما وديا وعدم التصعيد للقضاء.

وكان السدحان يبدي امتعاضه من الفكرة أو بالأحرى كان يبحث عن حلول تمنع الانفصال، الأمر الذي دفع القصبي لحسم الأمور قضائيا.

والنجمان يعدان من أكثر النجوم تأثيرا في المجتمع السعودي، وارتبطا فنيا منذ بدايتهما في المجال في ثمانينيات القرن الماضي، وقدما سويا العديد من الأعمال الدرامية، منها "أيام لا تنسى"، و"عودة عصويد"، و"كلنا عيال قرية"، و"طاش ما طاش" بأجزائه الـ 18، وهو العمل السعودي الأشهر في الموسم الرمضاني.