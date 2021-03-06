"ميت" يعود للحياة أثناء تشريح جثته

أفاق شاب هندي بعدما أصيب بجروح بالغة في حادث دراجة نارية، وأعلن الأطباء وفاته، وذلك أثناء وضعه على طاولة التشريح وقبل لحظات من بدء عملية فحص الجثة باستخدام الآلات الحادة.

نُقل الشاب البالغ من العمر 27 عاما من بلدة ماهالينغابور في ولاية كارناتاكا الجنوبية، إلى مستشفى خاص في حالة حرجة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعلن الأطباء وفاته ونقلوه من على جهاز التنفس الصناعي.

ثم نقلته أسرته إلى مستشفى حكومي قريب حيث كان سيخضع لفحص الجثة، يوم الاثنين.

وقال أقاربه لوسائل إعلام محلية إن أخصائي علم الأمراض رأى الجثة تتحرك وهي مستلقية على طاولة التشريح.

فيما أكد مسؤول صحي حكومي الحادث، وقال لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، إن الجريح نقل على الفور إلى مستشفى آخر، وأن حالته آخذة في التحسن.

وقال المسؤول إن الأطباء في المستشفى الخاص اتخذوا "حكما سيئا" عندما أبعدوه عن جهاز التنفس الصناعي وافترضوا أنه مات، مضيفا أن الأسرة لم تقدم شكوى رسمية بعد.