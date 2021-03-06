والد مشاري البلام يثير ضجة بـ"سبب الوفاة"... والصحة الكويتية ترد

تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي، "إنستغرام"، مقطع فيديو، ظهر فيه والد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، وهو يتحدث عن سبب موت نجله.

وأشار والد مشاري البلام، إلى أن أنه "تم تلقيحه وهو مصاب بفيروس كورونا، وكان يفترض إجراء فحص كورونا قبل تلقيحه، لكي يتم التأكد ما إذا كان مصابا بكورونا أم لا"، لافتا إلى أنه "حقن بالكورتيزون وهي التي تسببت بوفاته".

وقال الوالد، "الحمد لله وجزاكم الله خيرا. لم تقصروا، وهذا يدل على طيبة الكويتيين وأصلهم وكل من سأل في كل الدنيا. هو أخذ اللقاح ولكنه كان مصاباً بكورونا، وكان يفترض قبل إعطائه اللقاح أن يتأكدوا ما إذا كان مصاباً بكورونا أم لا. وأعطوه إبرة كورتيزون وهي التي أنهت عليه".

والد الفنان مشاري البلام: "عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته".#مشاري_البلام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ujduJnQCuQ — ترند (@Trendnews) February 26, 2021

من جانبها، أصدرت وزارة الصحة الكويتية، بيانا عاجلا تعليقا علي تصريحات والد الفنان الكويتي مشاري البلام، حيث قالت: "لم يتم رصد- حتى الآن- أي آثار جانبية غير متوقعة أو أي حالة وفاة مرتبطة بتطعيمات كوفيد-19، وذلك بين مجموع الحالات التي تلقت التطعيم عبر منصات اللقاح المعتمدة للاستخدام في البلاد".

وأضافت الوزارة في بيانها: "أن اللجان الفنية المكوّنة من أطباء مختصين تتابع وعلى مدار الساعة الحالات التي تتلقى تطعيم كوفيد-19، وتقوم بتحليل وتدقيق البيانات والآثار الجانبية إن وجدت، وذلك وفق منهجية علمية دقيقة".

توضيح صحفي pic.twitter.com/JhUoVokf8l — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) February 26, 2021

يذكر أنه منذ إعلان إصابة مشاري البلام بفيروس كورونا، أثير الجدل حول أسباب الإصابة ومصدر نقل العدوى بعد أن كتب رسالة طلب فيها من الجمهور الدعاء له حيث اكتشف إصابته وقال: "لا تنسوني من دعاكم.. الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال.. وكل اللي صار أثناء التطعيم إنصبت بكورونا.. قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ما أقدر أرد على الاتصالات".