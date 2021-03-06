"أكثر كلمة أثرت في"... فيديو تعليق عبد الله السدحان على عودة تعاونه مع ناصر القصبي يحصد مليون مشاهدة

أثار تعليق الفنان السعودي، عبد الله السدحان، بشأن عودة التعاون الفني بينه وبين رفيق نجاحه ومواطنه، الفنان ناصر القصبي، برعاية رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مشاعر العديد من المغردين على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وشارك السدحان رسالة له بالصوت والصورة يشكر فيها المستشار تركي آل الشيخ على إعلانه أمس الجمعة، بشأن تعاونه من جديد مع ناصر القصبي.

وأكد السدحان أن أكثر كلمة أثرت فيه من إعلان آل الشيخ هي: "عودة العلاقه الإنسانيه الجميلة بين شخصين من أبناء بلدي تربطهم صداقه قرابة 40 عاما".

وقال عبد الله السدحان في رسالته المصورة لتركي آل الشيخ: "بارك الله فيك معالي المستشار، حقيقي سعدت بهذ الخبر الجميل كما سعد الملايين من المشاهدين والمشاهدات، نسأل الله التوفيق وأن نوفق برعايتك بتقديم عمل يليق بالجميع، أسعدني اتصالك وبتغريدتك لأنك دائما سباق في فعل الخير وللصالح العام".

كلمة المعالي @Turki_alalshikh

التي أثرت فيني عند سماعها :

(عودة العلاقه الانسانيه الجميلة بين شخصين من ابناء بلدي تربطهم صداقه قرابة اربعين عاماً) pic.twitter.com/UAg1QyEt9s — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) March 6, 2021

وحصد فيديو عبد الله السدحان مليون مشاهدة على موقع "تويتر" بعد 5 ساعات فقط من نشره، حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وكان الفنان السعودي، ناصر القصبي، علق على إعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بشأن إنهاء الخلاف مع الفنان عبد الله السدحان بعد سنوات من الانفصال.

وقال القصبيي، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على "تويتر": جهودك خيرة و مقدرة دائما يابو ناصر، وفالك طيب وأبرك الساعات"، وأرفق القصبي بتعليقه إيموجي عبارة عن وردتين باللون الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، مساء أمس الجمعة، عن عمل فني جديد يجمع الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، مسدلا بذلك الستار على الخلافات بين نجمي الكوميديا.

ونشر آل شيخ صورة تجمعه، برئيس مجموعة MBC، وليد آل إبراهيم، وقال إنهما اجتمعا مؤخرا لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه والمجموعة. وأضاف: "نزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على mbc مبروك لجمهور الفنانين الكبيرين".

يشار إلى أن خلافا وقع بين الثنائي، ناصر القصبي وعبد الله السدحان، وصل مؤخرا إلى ساحات المحاكم، حيث بدأت تفاصيل القضية عام 2012 على خلفية انفصال نجمي الدراما السعودية، حيث طلب القصبي من السدحان قبل التوجه إلى المحكمة التجارية بالرياض إنهاء الشراكة بينهما وديا وعدم التصعيد للقضاء.

والنجمان يعدان من أكثر النجوم تأثيرا في المجتمع السعودي، وارتبطا فنيا منذ بدايتهما في المجال في ثمانينيات القرن الماضي، وقدما سويا العديد من الأعمال الدرامية، منها "أيام لا تنسى"، و"عودة عصويد"، و"كلنا عيال قرية"، و"طاش ما طاش" بأجزائه الـ 18، وهو العمل السعودي الأشهر في الموسم الرمضاني.