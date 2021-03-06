كيم كارداشيان تكشف سر وصف المهاجمين لها بـ"الحوت القاتل"

كشفت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكي، كيم كارداشيان، أمس الجمعة، عن تعرضها للإحراج عندما هوجمت بسبب زيادة وزنها خلال حملها الأول.

وروت كارداشيان في منشور عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي كيف تم تشبيهها بـ"حوت قاتل" خلال المراحل الأخيرة من حملها عام 2013، وذلك بعد أن زاد وزنها بنحو 27 كيلو غرام.

وتابعت أن المتنمرين عليها وضعوها في وجه مقارنة مع كيت ميدلتون زوجة الأمير البريطاني وليام، التي كانت حاملا في طفلها بنفس الفترة.

وقالت كيم كارداشيان (40 عاما) في اعترافها: "كنت أبكي كل يوم بسبب ما حدث لجسدي وبشكل أساسي بسبب ضغوط المقارنة المستمرة مع ما يعتبره المجتمع الشكل الذي يجب أن يبدو عليه الشخص السليم وكذلك بسبب تشبيه وسائل الإعلام لي بالحوت شامو"، في إشارة إلى الثدييات التي كانت تقدم عروضها في عالم البحار.

وأضافت: "كنت أشعر بالخجل كل أسبوع بسبب قصص الغلاف التي جعلت عدم شعوري بالأمن مؤلما جدا، إلى حد عدم استطاعتي مغادرة المنزل لعدة أشهر بعد ذلك، لقد حطمني حقا".

واستقبلت كيم كارداشيان ابنتها الأولى نورث من زوجها مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، في يونيو/ حزيران 2013، وأنجبت ابنها سانت في 2015، ثم أصبح لها طفلان فيما بعد عن طريق أم بديلة بسبب مضاعفات صحية.

يشار إلى أن كيم كارداشيان تقدمت الشهر الماضي بطلب للطلاق من كاني ويست، بعد زواج دام نحو 7 سنوات.