مسلسل "القاهرة كابول" يثير ضجة قبل عرضه في رمضان بسبب أسامة بن لادن

ويتصدر الفنان المصري، طارق لطفي، الملصق الدعائي للمسلسل، وهو في صورة تشبه ملامح أسامة بن لادن، الأمر الذي فتح باب التكهنات بشأن ذلك الأمر.
البوستر الرسمي لمسلسل #القاهرة_كابول .. #رمضان_2021@tamermursii @Tareklotfyoff @khaledalsawy @nabilelhalfawy @FathyAbdelWahab @HananMotawie pic.twitter.com/0QTi2SE4Hu— Synergy - تامر مرسي (@SynergyTamer) March 5, 2021
وتساءل مغرد على موقع "تويتر": "هو مسلسل "القاهرة كابول" له علاقة بتنظيم القاعدة؟ أصل البوستر بتاعه مطلعين فيه طارق لطفي شبه بن لادن".
هو مسلسل القاهرة كابول دا ليه علاقة بتنظيم القاعدة؟ أصل البوستر بتاعه مطلعين فيه طارق لطفي شبه بن لادن 😂— MuHammed Raf (@MohamedRaf) March 5, 2021
وكتب مغرد آخر: "طارق لطفي أصبح أسامة بن لادن في "القاهرة كابول"، عندما تتحول الدراما لسلاح وعي شامل".
👇طارق لطفي بقي أسامة بن لادن في— Afaf Abdlwahab Badwy🇪🇬 (@FFF_1616pPp) March 5, 2021
القاهرة كابول
عندما تتحول الدراما لسلاح وعي شامل pic.twitter.com/Cs7bQi7QBO
هذا بن لادن— أبو تركي ⓭ 🇰🇼 البديل (@zezo_rmd1) March 5, 2021
وغرد مستخدم آخر على "تويتر": "بمناسبة سوء اختيار الممثل الذي سيجسد شخصية الملك أحمس أعظم ملوك مصر.. لفت نظري بوستر مسلسل "القاهرة كابول" الذي سيجسد فيه الفنان طارق لطفي دور أسامة بن لادن.. اختيار الشخصية مش محتاج أي تعليق، مع أن العملين إنتاج نفس الشركة، لكن واضح أن هناك فرق كبير بين عقلية وإدراك كل من المخرجين".
بمناسبة سوء أختيار الممثل اللي هيجسد شخصية الملك أحمس أعظم ملوك مصر .. لفت نظري بوستر مسلسل القاهرة كابول اللي هيجسد فيه الفنان طارق لطفي دور بن لادن ..— Adham El Sharkawy (@adhamelmasry01) March 6, 2021
اختيار الشخصية مش محتاج أي تعليق مع أن العملين أنتاج نفس الشركة لكن واضح أن هناك فرق كبير بين عقلية وأدراك كل من المخرجين🤔🤔🤔 pic.twitter.com/myiNryPmBx
وعلى الجانب الآخر، أشاد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي باجتماع الفنانين طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي في ملصق مسلسل "القاهرة كابول"، وأجمعوا على أنهم "المجموعة الخطيرة".
وتابع أن "الدراما المصرية تطور نفسها على المستوى الفني والمحتوى وأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخوض معركة الوعي وتفضح مخططات الإرهاب في مصر والمنطقة".
ومسلسل "القاهرة كابول" من بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة "سينرجي".
وتتمحور أحدث مسلسل "القاهرة كابول" حول 3 شخصيات رئيسية، هي الإعلامي (فتحي عبد الوهاب)، وضابط الأمن الوطني (خالد الصاوي)، وشخصية الإرهابي (طارق لطفي).
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