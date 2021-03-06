مسلسل "القاهرة كابول" يثير ضجة قبل عرضه في رمضان بسبب أسامة بن لادن

أثار المسلسل التلفزيوني المصري، "القاهرة كابول"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح ملصقه الدعائي، والذي أثار مزاعم بأنه سيشمل في أحداثه زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أسامة بن لادن.

ويتصدر الفنان المصري، طارق لطفي، الملصق الدعائي للمسلسل، وهو في صورة تشبه ملامح أسامة بن لادن، الأمر الذي فتح باب التكهنات بشأن ذلك الأمر.

​وتساءل مغرد على موقع "تويتر": "هو مسلسل "القاهرة كابول" له علاقة بتنظيم القاعدة؟ أصل البوستر بتاعه مطلعين فيه طارق لطفي شبه بن لادن".

هو مسلسل القاهرة كابول دا ليه علاقة بتنظيم القاعدة؟ أصل البوستر بتاعه مطلعين فيه طارق لطفي شبه بن لادن 😂 — MuHammed Raf (@MohamedRaf) March 5, 2021

​وكتب مغرد آخر: "طارق لطفي أصبح أسامة بن لادن في "القاهرة كابول"، عندما تتحول الدراما لسلاح وعي شامل".

👇طارق لطفي بقي أسامة بن لادن في

القاهرة كابول

عندما تتحول الدراما لسلاح وعي شامل pic.twitter.com/Cs7bQi7QBO — Afaf Abdlwahab Badwy🇪🇬 (@FFF_1616pPp) March 5, 2021

هذا بن لادن — أبو تركي ⓭ 🇰🇼 البديل (@zezo_rmd1) March 5, 2021

وغرد مستخدم آخر على "تويتر": "بمناسبة سوء اختيار الممثل الذي سيجسد شخصية الملك أحمس أعظم ملوك مصر.. لفت نظري بوستر مسلسل "القاهرة كابول" الذي سيجسد فيه الفنان طارق لطفي دور أسامة بن لادن.. اختيار الشخصية مش محتاج أي تعليق، مع أن العملين إنتاج نفس الشركة، لكن واضح أن هناك فرق كبير بين عقلية وإدراك كل من المخرجين".

بمناسبة سوء أختيار الممثل اللي هيجسد شخصية الملك أحمس أعظم ملوك مصر .. لفت نظري بوستر مسلسل القاهرة كابول اللي هيجسد فيه الفنان طارق لطفي دور بن لادن ..

اختيار الشخصية مش محتاج أي تعليق مع أن العملين أنتاج نفس الشركة لكن واضح أن هناك فرق كبير بين عقلية وأدراك كل من المخرجين🤔🤔🤔 pic.twitter.com/myiNryPmBx — Adham El Sharkawy (@adhamelmasry01) March 6, 2021

وعلى الجانب الآخر، أشاد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي باجتماع الفنانين طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي في ملصق مسلسل "القاهرة كابول"، وأجمعوا على أنهم "المجموعة الخطيرة".

​وكان المنتج المصري، تامر مرسي، شارك ملصق مسلسل "القاهرة كابول" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، وأشار إلى أن العمل "محاولة درامية جديدة لفهم التطرف والتوعية بخطور الإرهاب وفضحه".

وتابع أن "الدراما المصرية تطور نفسها على المستوى الفني والمحتوى وأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخوض معركة الوعي وتفضح مخططات الإرهاب في مصر والمنطقة".

ومسلسل "القاهرة كابول" من بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة "سينرجي".

وتتمحور أحدث مسلسل "القاهرة كابول" حول 3 شخصيات رئيسية، هي الإعلامي (فتحي عبد الوهاب)، وضابط الأمن الوطني (خالد الصاوي)، وشخصية الإرهابي (طارق لطفي).