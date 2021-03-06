الصين تطلق حملة لتجنيد الشباب وإرسالهم إلى الفضاء

قال يانغ ليوي، نائب كبير المهندسين في برنامج الفضاء الصيني المأهول، اليوم السبت، إن بكين تخطط لإرسال 12 شخصا إلى الفضاء بحلول عام 2023 لإشراكهم في بناء محطة مدارية صينية.

بكين- سبوتنيك. وقال يانغ على هامش اجتماعات اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني: "يخطط برنامج الفضاء الصيني المأهول لتنفيذ 11 مهمة في هذا العام والمقبل، بما في ذلك إطلاق الوحدة الرئيسية (لمحطة الفضاء)، وقسم تجريبي، وسفينة فضاء مأهولة و 12 رائد فضاء".

وكما ورد في تقرير للتلفزيون المركزي الصيني، يشجع يانغ المواطنين الشباب على الانضمام إلى برنامج الفضاء، واعدا بمزيد من فرص الطيران إلى الفضاء في المستقبل القريب.

اختتمت الصين حملتها الثالثة لتجنيد رواد الفضاء في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث سمحت بقبول 17 رجلا وامرأة. وسيكون هدفهم الرئيسي هو المساعدة في البناء المستمر لمحطة الفضاء الصينية الدائمة والتي تعتزم بكين افتتاحها في عام 2022.

جندت الحملتان الأولى والثانية 14 رائد فضاء في أوائل التسعينيات وسبعة رواد فضاء في عام 2010، على التوالي، لكن 11 منهم فقط طاروا بالفعل إلى الفضاء، وكانوا كلهم من خلفية عسكرية.

ونظرًا لأن بناء المحطة الفضائية يتطلب مجموعة متنوعة من الكفاءات، لا سيما الهندسة، بدأت بكين في تجنيد مهنيين مدنيين في الحملة الثالثة.