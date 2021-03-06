من فتاة تصغره بـ31 عاما.. نيكولاس كيج يتزوج للمرة الخامسة... صور

أعلن نجم هوليوود الأمريكي، نيكولاس كيج، أمس الجمعة، زواجه ودخوله "القفص الذهبي" للمرة الخامسة.

وبحسب مجلة "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكية، فقد تزوج كيج (57 عاما) من فتاة تدعى، ريكو شيباتا، والتي تبلغ من العمر 26 عاما.

وأشار نيكولاس كيج في بيان إلى أن تزوج من شيباتا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وقال معلقا: "نحن سعداء للغاية".

وبحسب متحدث باسم كيج، فقد التقى بعروسه ريكو شيباتا في اليابان منذ أكثر من عام.

[PICS] Nicolas Cage and Riko Shibata Wedding Photos at the Wynn Hotel in Las Vegas on February 16th 2021 pic.twitter.com/xRK2ZjbztX — NicolasCageOnFire (@CageOnFire) March 6, 2021

ومن أبرز زيجات نيكولاس كيج، الممثلة الأمريكية باتريشيا أركيت، وليزا ماري بريسلي، ولديه ولدين هما الممثل ويستون من زواجه من كريستينا فولتون، وكال إل من زواجه من أليس كيم.

وكان أحدث ظهور سينمائي لنيكولاس كيج هو تجسيده لدور حارس عقار صامت في فيلم الكوميديا المرعب "willy's Wonderland".

يشار إلى أنه في مارس/ آذار 2019 تقدم نيكولاس كيج بدعوى طلاق من آخر زوجاته بعد 4 أيام من زواجهما.

وطالب كيج وقتها بإبطال رخصة زواجه بفنانة المكياج إريكا كويكي، بعد 4 أيام فقط من زواجهما، على الرغم من العلاقة التي جمعتهما نحو عام.

وبدأ كيج، الشهير بأفلام "Face/Off" و"City of Angels" و"Con Air"، في مواعدة كويكي منذ نيسان/ أبريل 2018، وعقدا حفل زفافهما في مدينة لاس فيغاس، ولكن انقلبت الأمور رأسا على عقب، بعد أن زعم كيج أن عروسه "طامعة في أمواله".