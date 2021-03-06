"أعانى آلاما لا تطاق"... الأمير عبد الرحمن بن مساعد يكشف عن حالته الصحية

كشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود عن حالته الصحية، مؤكدا أنه يعاني من آلام شديدة.

وقال الأمير في تغريدة بحسابه على "تويتر"، اليوم السبت، إنه تعرض أمس إلى "شبه تمزق في أسفل الظهر وكانت آلامه لا تطاق".

وأضاف أنه تناول المسكنات وأخبره طبيبه أن الأمور ستعود لطبيعتها بعد أيام قليلة، مطمئنا متابعيه بأنه بات أفضل حالا وأن الألم أصبح محتملا وأقل من ذي قبل.

شكرًا لجميع الأحبة لا حرمني الله فضلكم ودعاءكم ومحبتكم ، بالأمس حصل لي شبه تمزق في اسفل الظهر وكانت آلامه شديدة و لا تطاق وأخذت مسكنات وحسب الطبيب أيام قليلة وتعود الأمور لطبيعتها بعون الله .. والآن بحمد الله أنا أفضل حالًا والألم محتمل وأقل بكثير — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) March 6, 2021

وكان الأمير قد أثار قلق متابعيه (لديه 8 ملايين متابع على تويتر)، بعدما نشر أمس تغريدة طالبهم فيها بالدعاء له.

وعبد الرحمن بن مساعد أحد أبرز الأمراء السعوديين وهو شاعر، ورئيس نادي الهلال السعودي السابق منذ 2008 وحتى فبراير/شباط 2015.