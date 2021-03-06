بحلول 2022..."إير آسيا" الماليزية للطيران تعتزم إطلاق خدمة "التاكسي الطائر"

وقال المدير التنفيذي للشركة اليوم السبت، إن المجموعة تعتزم إطلاق خدمة التاكسي الطائر، وأول خدمة توصيل طلبات بالطائرات المسيرة في إطار سعي الشركة المنخفضة التكلفة لتنويع مواردها وسط جائحة فيروس كورونا، وفق وكالة "رويترز".

ونقلت وكالة "بيرناما" الرسمية للأنباء عن المدير التنفيذي توني فيرنانديز، قوله في المنتدى الاقتصادي للشباب 2021 "سيكون للتاكسي الطائر طيار وأربعة مقاعد. في الوقت الحاضر، يعمل فريقنا لإطلاق تلك الخدمة القادمة لإير آسيا"، مضيفا أن "تشغيل هذه الخدمة يجب أن يبدأ خلال 18 شهرا".

وكتب على إنستغرام: "(الفكرة) تم طرحها قبل ثلاثة أسابيع وهي الآن حقيقة واقعة".

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وفي إطار حملة تنويع الموارد، تعتزم الشركة أيضا، إطلاق خدمة التوصيل بالسيارات الشهر المقبل، في الوقت الذي ما زالت فيه جائحة فيروس كورونا تلحق الضرر بالنقل الجوي.

وتأمل الشركة أن يبدأ عمل التاكسي الطائر العام المقبل.