ما المقولات الأدبية المفضلة لدى الرئيس الصيني... فيديو

يتميز القادة بصفات تأثر قلوب الناس وتكسب عقولهم وتجعل حياتهم نموذجا ونهجا يتبناه دعاة النجاح في شتى المجالات، بينما تكون كلماتهم حكم يتوارثها العامة من جيل إلى جيل.

وأوردت شبكة تلفزيون الصين الدولية اقتباسات أدبية مفضلة للرئيس شي جين بينغ، التي يؤكد فيها أن التضحيات تثمر عن طموحات عظيمة.

ولفتت الشبكة إلى قول الرئيس الصيني، إنه "بفضل عدم نسيان الغاية الأصلية يمكن العمل من بداية حسنة لبلوغ نهاية جيدة"، مشيرا إلى أن "الغاية الأصلية للشيوعيين الصينيين ورسالتهم هما السعي من أجل سعادة الشعب الصيني ونهضة الأمة الصينية".

ويتابع: "مشاركة الحزب والشعب في السراء والضراء وتضامنهما لمواجهة لحظات الحياة والموت، وحفاظهما الدائم على علاقات الدم واللحم هو الضمان الأساسي لتغلب الحزب على كل الصعاب"، مضيفا: "صدق القول: من حظي بتأييد الجمهور حكم البلاد ومن فقد تأييد الجمهور سقط حكمه".

اقتباسات أدبية مفضلة للرئيس شي جين بينغ: التضحيات تثمر عن طموحات عظيمة#XiJinpingQuotes pic.twitter.com/dT74Pgnpuj — CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 6, 2021

ونشرت الشبكة مقطع فيديو لبعض من كلمات الرئيس الصيني إن "الصين الأمس كانت مسجلة في تاريخ البشرية بينما الصين اليوم تتشكل من جديد على أيدي مئات الملايين من أبناء الشعب الصيني، وستكون صين الغد أجمل".