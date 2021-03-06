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    دمى تساعد زبائن مطاعم في ليتوانيا على الالتزام بالتباعد الاجتماعي

    تسبب الوفاة وتزيد من انتشار كورونا... دراسة جديدة تحذر من تناول الطعام في المطاعم

    © REUTERS / INTS KALNINS
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    عرضت دراسة أمريكية، أمس الجمعة، أدلة قوية على أن ارتداء الكمامات الطبية يمكن أن يبطئ من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وأن السماح بتناول الطعام في المطاعم يمكن أن يزيد من حالات الإصابة والوفيات.

    وتم إصدار الدراسة من جانب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وذلك في الوقت الذي ألغت فيه بعض الولايات الأمريكية ارتداء الأقنعة الطبية والحد من زيارة المطاعم، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

    سعوديون يرقصون
    © REUTERS / FAISAL Al NASSER
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    ونظر باحثو الدراسة في المقاطعات الأمريكية التي سمحت بتناول الطعام في المطاعم، سواء في الداخل أو على الطاولات بالخارج، وذلك في الفترة من مارس/ آذار 2020 حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.

    كما اعتمدت الدراسة الجديدة على دراسات أصغر أجرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بما في ذلك دراسة اكتشفت أن الأشخاص في 10 ولايات الذين أصيبوا بالعدوى في شهر يوليو/ تموز 2020 كانوا أكثر عرضة لتناول العشاء في مطعم، كما وجد بحث آخر أن استخدام القناع الطبي في 10 ولايات كان مرتبطا بانخفاض عدد حالات الدخول للمستشفى للعلاج.

    واكتشف العلماء أن ارتداء القناع الطبي ارتبط بتقليل انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بالتزامن مع حدوث زيادة في الوفيات وتحسينات في الإصابات الجديدة.

    وقال جيري جاي جونيور، عالم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة إنه "في كل يوم ينخفض ​​فيه معدل النمو، فإن التأثير التراكمي، من حيث الحالات والوفيات، يكون كبيرا جدا".

    وأشارت الدراسة كذلك إلى أنه لم يعقب إعادة فتح المطاعم في أمريكا زيادة كبيرة في الحالات والوفيات في أول 40 يوما بعد رفع القيود، ولكن بعد ذلك كانت هناك زيادات بنحو نقطة مئوية واحدة في معدل نمو الحالات، ثم بعد ذلك ارتفعت من 2 إلى 3 نقاط مئوية في معدل نمو الوفيات.

    وفسر جيري جاي جونيور التأخير في حدوث إصابات كبيرة بـ(كوفيد-19) في أول 40 يوما من فتحها هو "عدم إعادة فتحها على الفور، ولأن العديد من الزبائن ربما كانوا مترددين في تناول الطعام مباشرة بعد رفع القيود".

    كما أشار وليام هاناغ، الخبير في ديناميكيات المرض بجامعة هارفارد، والذي لم يشارك في الدراسة، إلى أن هناك دائما فجوة بين وقت إصابة الأشخاص والمرض، ووقت أطول حتى ينتهي بهم المطاف في المستشفى ويتوفون.

    وأوضح هاناغ إنه في حالة تناول الطعام بالخارج يمكن أن يحدث تأخير في الوفيات بسبب حقيقة أن رواد المطعم أنفسهم قد لا يموتون، لكنهم قد يصابون بالعدوى ثم ينتقلون إلى الآخرين الذين يمرضون ويموتون.

    وتابع:

    "ما يحدث في المطعم لا يبقى في المطعم".

    وينصح مسؤولو مركز السيطرة على الأمراض أنه في حال إعادة فتح المطاعم، فإن على أصحابها اتباع أكبر عدد ممكن من تدابير الوقاية الاحترازية، مثل الترويج لتناول الطعام في الهواء الطلق، وتوفير التهوية الداخلية المناسبة، وإجبار الموظفين على ارتداء الكمامات، ودعوة الزبائن إلى ارتداء أقنعة عندما لا يأكلون أو يشربون.

    وتعليقا على نتائج الدراسة، قالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أمس الجمعة: "كل هذا متسق للغاية، يحدث انخفاض في الحالات والوفيات عند ارتداء الأقنعة الطبية، وتحدث زيادة في الحالات والوفيات عندما تتناول الطعام في المطعم".

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    الكلمات الدلالية:
    مطاعم, فيروس كورونا
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