"الخرقة ما تنرز"... بماذا وصف تركي آل الشيخ وليد الفراج؟

ولدى سؤاله من قبل أحد المتابعين عن وليد الفراج قال تركي آل الشيخ إن الفراج من الأشخاص الذين يحب مجالستهم، معتبرا أنه "شخص ذكي على المستوى الشخصي ويعرف ينجح".

وأضاف مخاطبا الإعلامي الشهير: "قلتُ الحق وليد، الواحد ممكن ينجح، لكن أن يستمر بالنجاح هذا الصعب، وأنت شخص بارز وناجح من أكثر من 20 سنة وهذا ما جاء من فراغ المثل الشعبي يقول الخرقة ما تنرز" (يقصد أنه مهما شجعت شخص ليس فيه أمل لن يعطيك ما تريد).

في المقابل رد وليد الفراج على كلمات آل الشيخ بالقول "طول عمرك ذوق معالي المستشار الوزير الصديق".

وكان رئيس هيئة الترفيه قد فجر مساء الجمعة مفاجأة من العيار الثقيل، بالإعلان عن عمل فني جديد يجمع الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، مسدلا بذلك الستار على الخلافات بين نجمي الكوميديا.

ونشر آل شيخ صورة تجمعه، برئيس مجموعة MBC، وليد آل إبراهيم، وقال إنهما اجتمعا مؤخرا لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه والمجموعة.

وأضاف: "نزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على mbc مبروك لجمهور الفنانين الكبيرين".