دراسة إسرائيلية تكشف عن "تأثير مخيف" يسببه "كورونا" للياقة البدنية بعد التعافي

تحمل دراسة إسرائيلية جديدة أنباء سيئة للأشخاص الذين تعافوا من فيروس "كورونا" المستجد، وهو أنه يؤثر على لياقتهم البدنية.

وتوصلت الدراسة التي أعدها باحثون من مستسفى بيلينسون في بيتاح تكفا بإسرائيل إلى أن فيروس "كورونا" المستجد يتسبب في الشيخوخة بشكل سريع عندما يتعلق الأمر بمستويات اللياقة البدنية.

ووجد الباحثون أن المرضى المتعافين من "كورونا" بمتوسط ​​عمر 45 أظهروا مستويات اللياقة البدنية لرجل يبلغ 80 عاما، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ووجد اختبار يقيس المسافة التي يمكن أن يسيرها هؤلاء المرضى المتعافين في 6 دقائق أنه يمكنهم المشي لمسافة 450 مترا فقط (أكثر من لفة واحدة بقليل حول مضمار)، وذلك بالمقارنة مع 700 متر (حوالي 1.75 لفة حول المسار) التي يقوم بها البالغين الأصحاء في نفس الفئة العمرية.

كما طُلب من المشاركين المتعافين من فيروس "كورونا" المستجد قضاء نصف دقيقة بشكل متكرر في الوقوف والجلوس، وكان المريض المتعافي من (كوفيد-19) قادر على الوقوف 14 مرة فقط في تلك المدة الزمنية، وهو أقل من نصف ما يمكن لنظيره غير المصاب بالعدوى القيام به.

كما لفت باحثو الدراسة لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه يمكن ملاحظة هذا الانخفاض في اللياقة البدنية في الحياة اليومية بعدة طرق، مثل صعوبة التنفس وآلام العضلات ومشاكل القلب، إلى جانب مشاكل أخرى.

واستخلصت الدراسة نتائجها بعد إجراء التجارب على عينة صغيرة الحجم تضم 30 مشاركا فقط، وتم قياسها فقط بعد 3 أشهر من التعافي، ولم يحدد الباحثون طريقة لمعرفة كيف سيستمر شفاء هؤلاء المشاركين على المدى الطويل.