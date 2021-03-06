أول ظهور لحلا شيحة ومعز مسعود بعد الزواج... صورة

نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة، مساء اليوم السبت، أول صورة تجمعها بمعز مسعود بعد زواجهما الشهر الماضي.

وظهرت حلا شيحة في الصورة التي شاركتها بحسابها على إنستغرام، مع معز مسعود وأولادها، إضافة إلى أبنائه.

وكتبت الفنانة المصرية معلقة: "الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم ولادنا جميعاً".

View this post on Instagram A post shared by Hala Shiha (@halashihanew)

وسبق أن أعلنت حلا شيحة أن ابنتيها الكبيرتين هنا وخديجة، تعيشان مع والدهما في كندا بسبب دراستهما، أما الصغيرين أحمد وعائشة فيعيشان معها في مصر.

واحتفلت حلا ومعز مسعود بزواجهما في التاسع من فبراير/شباط الماضي داخل أحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل.

يشار إلى أن آخر عمل درامي للفنانة حلا شيحة هو مسلسل "خيانة عهد" وشاركها البطولة النجمة يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، هنادي مهنا، تيام قمر، بيومي فؤاد وسلوي عثمان.