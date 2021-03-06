أثارت الجدل... عبد المجيد عبد الله يعلق على استخدامه كلمة غير مناسبة

دافع الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، اليوم السبت، عن استخدامه كلمة غير مناسبة في إحدى تغريداته، متحدثا عن الأصل اللغوي للكلمة.

وكان الفنان قد صدم متابعيه، أمس الجمعة، بتغريدة على تويتر كتب فيها "طز في قلبي وفيني لو غليتك وانتَ ماتسوى غلا".

طز في قلبي وفيني لو غليتك وانتَ ماتسوى غلا — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) March 5, 2021

وفتحت التغريدة باب التكهن بين عدد من متابعي عبد المجيد عبد الله (لديه 3.2 مليون متابع)، تساءلوا عن سر استخدامه كلمة "طز".

وقال بعضهم إنه ربما تعرض للغدر من أحد الأشخاص ومن ثم فقد استخدم الكلمة تأنيبا لنفسه على طيبة قلبه في التعامل مع هذا الشخص.

إلا أن المطرب السعودي عاد اليوم وكتب تغريدة جديدة حاول خلالها امتصاص انتقادات البعض له.

وقال عبد المجيد عبد الله في تغريدته الجديدة: "طز هي كلمة تعني في اللهجات العامية اللامبالاة. طز هي كلمة قديمة عثمانية الأصل تعني ملح بالتركية".

طز هي كلمة تعني في اللهجات العامية اللامبالاة

طز هي كلمة قديمة عثمانية الأصل تعني ملح بالتركية.. — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) March 6, 2021

وكان عبد المجيد عبد الله طرح آخر أغانيه الشهر الماضي بمناسبة عيد الحب بعنوان "أجمل من الحلم"، وهي من كلمات أنور المشيري وألحان محمد الماسي.