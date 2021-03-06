كيف تبدو أبو ظبي بعيدا عن المباني الشاهقة... فيديو

نشر مكتب أبو ظبي الإعلامي، مقطع فيديو بعنوان "هذه أبو ظبي"، يرصد زاوية مختلفة للإمارة بعيدا عن المباني الشاهقة.

وقالت الصفحة الرسمية لمكتب أبو ظبي الإعلامي، على "تويتر"، إن الفيديو يرصد طبيعة الحياة في مدينة العين التابعة لإمارة أبو ظبي.

وتوصف مدينة العين بـ "المدينة الخضراء في الخليج" بسبب زراعة التمور والينابيع الكبريتية في جبل حفيت ومواردها المائية العذبة ومناخها المعتدل، بحسب موقع "تام" الإماراتي، الذي أوضح أنها عبارة عن واحدة في المنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي وتتجاوز مساحتها 13 ألف كلم.

وتعد حديقة الحيوانات في مدينة العين محطة سياحية عائلية تتيح للزوار رؤية مجموعة كبيرة من الحيوانات في حظائر تشبه إلى درجة كبيرة موطنها الطبيعي.

#هذه_أبوظبي بعدسة محمد بن غريب البلوشي : مدينة العين pic.twitter.com/p89PiHpuit — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) March 6, 2021

وتمثل تلك الحديقة موطنا لأكثر من 4 آلاف حيوان، وبها عشرات الفصائل من الحيوانات المهددة بالإنقراض في العالم.