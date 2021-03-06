بطل مسلسل بريدجيرتون ينافس جيمس بوند على نتفيلكس

ويشارك في بطولته الممثل ريجي جان بيج، نجم مسلسل بريدجرتون، إلى جانب ريان جوسيلينغ وآنا دي أرماس.

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ريجي جان صاحب الـ 31 عاما والذي لم يتم الكشف عن شخصيته في الفيلم بعد، وسينضم أيضا إلى بيلي بوب ثورنتون (65 عاما) وألفري وودارد ( 68 عاما) وكريس إيفانز (39).

حيث أكد ريجي جان الخبر من خلال نشر صفحة "IMDb" الرسمية لقطة للإعلان عبر موقع "تويتر".

وقصة الفيلم الذي سيشارك فيه النجم ريجي جان مستوحاة من مغامرات جيمس بوند، حيث سيركز الفيلم على قاتل وعميل سابق في وكالة المخابرات المركزية (ريان جوسلينغ) أثناء مطاردته في جميع أنحاء العالم من قبل لويد هانسن (إيفانز) وهو عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في لوس أنجلوس خلال الأسبوعين المقبلين وبتكلفة بلغت 200 مليون دولار أمريكي.