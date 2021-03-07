دراسة تكشف سر كون دهون البطن الأكثر مقاومة لفقدان الوزن في نظام الصيام المتقطع

أوضحت دراسة جديدة أن دهون البطن هي الأصعب من بين جميع أنواع دهون الجسم، التي يمكن فقدانها إذا ما اتُبع أسلوب النظام الغذائي المعروف بالصيام المتقطع.

وأكد باحثون أن دهون البطن هي الأكثر مقاومة بسبب وضع الاحتفاظ الذي يسمح لها بالبقاء، بينما يجري حرق الدهون حول باقي الجسم للحصول على الطاقة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

Is THIS why it's so difficult to get a six pack? Belly fat is the most resistant to weight loss - even when fasting every other day, scientists reveal

via https://t.co/VSUl7QLy5e https://t.co/BeoYODsLYj — Dr Anthony Martin (@AMAinsight) March 3, 2021

​ولم يقترح الباحثون طريقة لمواجهة وضع الحفاظ على دهون البطن، لكنهم يقولون إن الأنظمة الغذائية الأخرى، قد تكون أكثر نجاحا، مثل تقييد السعرات الحرارية.

وتُعرف الدهون الحشوية بأنها الاسم التقني للدهون الموجودة في البطن، والتي تلتف حول الأعضاء الداخلية وهي مصممة لحمايتها.

ووجدت الدراسة أن هذا النوع من الدهون له آلية خلوية تمنع الصيام المتقطع من القدرة على تكسير الدهون.

وقال كبير الباحثين الدكتور مارك لارانس، من جامعة سيدني: "بينما يعتقد معظم الناس أن جميع الأنسجة الدهنية متشابهة، إلا أن الموقع يحدث فرقا كبيرا في الواقع".

وترى طريقة الصيام المتقطع أن احتياطيات الدهون في الجسم توفر الطاقة عن طريق التكسير إلى جزيئات الأحماض الدهنية، التي تحل مكان الطعام كمصدر رئيسي للوقود.