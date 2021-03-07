قرار صادم من آبل... تتوقف عن بيع أحد حواسيبها

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية، أمس السبت، عن توقفها عن بيع أحد حواسيبها التي لاقت رواجا من جانب مستخدميها خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت "آبل" لموقع "إنغادجيت" أنها ستخفض مبيعات حاسوبها "آيماك برو"، وأعلن الخبر كذلك موقع "9to5Mac" المعني بأخبار شركة "آبل".

لكن نوهت "آبل" أنه مازال في الإمكان شراء وحدة من الحاسوب، لكنها تقتصر على النسخة التي تتضمن معالج "Xeon" ذو 10 نواة، وهو المتاح فقط حتى نفاذ الكمية، وحال طلبه سيستغرق شحنه من 3 إلى 4 أسابيع.

وأخبرت شركة "آبل" موقع "إنغادجيت" أنه من المحتمل أن يكون معظم عملائها المحترفين راضين عن أداء حاسوبها الجديد "آيماك 2020" المتطور، الذي يتمتع بذاكرة وصول عشوائي (رام) تصل إلى 128 غيغابايت وخيار إنهاء شاشة العرض بتقنية النانو لتقليل التوهج.

ولم توضح "آبل" في بيانها ما إذا كان هناك بديلا لحاسوب "آيماك برو" أو متى سيتوافر بديلا له.

Apple has confirmed the iMac Pro has been discontinued. The iMac Pro is currently available while supplies last and will no longer be sold once supplies run out. The iMac Pro launched in December 2017 and since then did not receive substantial updates pic.twitter.com/k6BfYOMjjF — Apple Hub (@theapplehub) March 6, 2021

وتم طرح حاسوب "آيماك برو" لأول مرة في أواخر عام 2017 ، وكان مفيدا في الغالب للمستخدمين المحترفين الذين يحتاجون إلى آلة سهلة النقل نسبيا لمهام مثل تعديل الصور ومونتاج مقاطع الفيديو.

ويأتي استغناء "آبل" عن حاسوب "آيماك برو" وسط انتشار شائعات بشأن طرح حواسيب "آيماك" في المستقبل بما يصل إلى 16 نواة عالية السرعة، وكذلك كمبيوتر سطح المكتب "ميني ماك برو".