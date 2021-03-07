"لم ينتبه إليها أحد"... عمرو أديب يبدي ملاحظة عن زفاف دينا داش الذي أحدث ضجة في مصر

أثار زفاف خبيرة التجميل في مصر دينا داش، الذي أقيم مساء الخميس الماضي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ضجة كبيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انتقد الإعلامي المصري عمرو أديب بأسلوبه الخاص تفاصيل الزفاف.

وأشاد عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، بحسن تنظيم فقرات الحفل ورقص الشابة المبهج مع صديقاتها على أغاني المهرجانات، مضيفا "لو فيلم بيتصور مش هيبقى بالنظام والتدريب ده وبصوا بيرقصوا عالمهرجانات إزاي فتحوا نفس الواحد على الأفراح والفرجة على الأفراح".

ومن بعدها، انتقد بعض الأمور في الحفل، قائلا: "هناك ملاحظة لم ينتبه إليها أحد وهي أن المدعوين في الزفاف لا يرتدون الكمامة وده معناه حاجة من اتنين يا كلهم عاملين تحليل (التسلسل البولمري) pcr.. وإما كلهم واخدين اللقاح.. عامة ربنا يديكي الصحة والعافية دينا ويا محمود عريسها".

من جانبها، وجهت دينا داش، الشكر لجميع حضور حفل زفافها ومن وتمنى لها دعوات طيبة وساعد في خروج حفل زفافها بهذا الشكل الجذاب.

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وتصدرت دينا داش البلوجر وشقيقة الفنان أحمد داش تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل زفافها الخميس الماضي، والذي شهد تنظيما جذابا وحضورا لأصدقاءها المقربين.