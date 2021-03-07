بعد أسبوعين من إصابتها به... نجلاء بدر تشتم كورونا

هاجمت الفنانة والإعلامية المصرية، نجلاء بدر، فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على إصابتها به.

وشاركت نجلاء بدر منشورا عبر خاصية "الستوريز" على حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي منشور لها يحمل تصريحات لها تقول فيها: "أعراض فيروس كورونا لا تعد ولا تحصى، من أذكى وأغبى الفيروسات على وجه الأرض".

وتابعت موضحة: "كورونا ذكي في اقتحام جسدك وقراءته ومعرفة نقاط ضعفك، وغبي وغشيم في التعامل معاك ومع جسدك ولا يعرف التمييز، هو من يطلق عليه "دحلاب"، يجب ألا تمنحه الأمان لأنه غدار، حرب لا تنتهي مع الجسد، وياغالب يا مغلوب.. وربنا يستر، ربنا يلطف بنا جميعا".

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وكانت الفنانة المصرية، نجلاء بدر، أعلنت قبل أسبوعين إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت بدر عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، "أنا كوفيد 19... ربنا يستر".

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن نجلاء بدر أجرت مسحة طبية بعد فقدها حاسة الشم والتذوق للتأكد أنها مصابة بكوفيد-19.

وحصلت نجلاء بدر على إجازة صحية من تصوير مشاهدها داخل مسلسلي "نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة والمخرج محمد سامي ومسلسل "بين السما والأرض"، من أجل الالتزام بالعزل المنزلي والخضوع للبروتوكول العلاجي، وفقا لموقع "اليوم السبع".

كانت آخر أعمال نجلاء بدر كان مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر وأحمد زاهر وهيدي كريم ومحمد الشرنوبي.