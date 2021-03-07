"هللويا"... تعليق مثير من إليسا على زيارة البابا التاريخية إلى العراق

أدلت الفنانة اللبنانية، إليسا، بتعليق مثير على زيارة البابا فرانسيس التاريخية للعراق.

وغردت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: " كبران قلبي بالقيمة التاريخية للعراق وللمسيحيين بالمطلق بزيارة البابا فرنسيس التاريخية... هذه حضارة منطقتنا التي نتمنى أن تعود وتحدث هذه الزيارة الفرق لإظهار الصورة الحقيقية للعراق وخصوصا للوجود المسيحي و نموذج التعايش فيها من بعد ما شوهتها أيادي الجهل والتطرف... هللويا".

كبران قلبي بالقيمة التاريخية للعراق وللمسيحيين بالمطلق بزيارة البابا فرنسيس التاريخية... هيدي حضارة منطقتنا اللي منتمنى ترجع وتعمل هالزيارة الفرق لإظهار الصورة الحقيقية للعراق و خصوصي لل الوجود المسيحي و نموذج التعايش فيا من بعد ما شوهتها أيادي الجهل والتطرف . هللويا — Elissa (@elissakh) March 7, 2021

​ووصل البابا فرنسيس إلى العاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة، في مستهل زيارة تاريخية للعراق تستغرق 4 أيام، هي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق.

واهتم البابا فرنسيس عند إعلانه زيارة العراق على أن تكون زيارته "رسالة صمود" إلى مسيحيي العراق، الذين يعتبرون من أقدم وأعرق المسيحيين في المنطقة، والذين واجهوا تحديات كبرى، بحسب قوله.