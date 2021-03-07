رجل أعمال أردني يثير ضجة بتوزيعه الذهب على موظفيه... صور وفيديو

أثار رجل أعمال أردني ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع مصورة له وهو يوزع الذهب والمجوهرات على موظفيه.

وأوضح رجل الأعمال، أحمد أبو سنينة، أنه يتبع ذلك التقليد مع موظفيه تقديرا لجهودهم في العمل وتحفيزا لهم.

ويعتبر أبو سنينة أن ذلك النوع من الحوافز يخرج كل مهارات فريق العمل لديه، ويجعله يشعر أن أي نجاح للشركة هو نجاحا شخصيا له.

ولفت رجل الأعمال الأردني، أحمد أبو سنينة، أنه احتار هذه المرة في كيفية تحفيز موظفيه بعدما وزع عليهم هواتف "آيفون" في العام الماضي كحوافز، ووجد أن الذهب والمجوهرات هو أفضل اختيار.

صور: رجل الأعمال الخليلي أحمد أبو سنينة في الاردن يكافئ بعض موظفي شركته الأكفاء بطريقته الخاصة حيث وزع عليهم الذهب وكلمات طيبة بالدعاء "الله يخليلي اياكم" pic.twitter.com/0TPmkQ9JHT — 48 الإخبارية (@48nnews) March 6, 2021

وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع طريقة تحفيز رجل الأعمال الأردني لموظفيه، بمكافأتهم بهدايا سخية.

ماشاء الله هذا التقدير وتشجيع للجهود المبذولة 😂😂😎👍🌧️

"رجل أعمال أردني يكافئ موظفيه بتوزيع الذهب عليهم 🤠🥇" https://t.co/qFJgoeeVlX — Fouii_2077 (@Fouii2) March 7, 2021

اللّٰه يعطيك ألف عافية

موافق أن شاء اللّٰه🕊🌹💯

"رجل أعمال أردني يكافئ موظفيه بتوزيع الذهب عليهم 🤠🥇" https://t.co/bhULfH1QZy — Mohammed Abdelhady (@1mohamedabdelha) March 7, 2021

رجل اعمال اردني بكافيء موظفيه

بجوائز من الذهب الخالص ..

بنطمنك سنة زمان والضريبة رح تخرب بيت شركتك وتشرد موظفينك pic.twitter.com/S5eJybA14K — حسن عشا الدوايمة 8 (@hasanaliashaa) March 6, 2021

​يشار إلى أن تقارير خليجية ذكرت الشهر الماضي أن رجل الأعمال الهندي الخيري المقيم في إمارة الشارقة الخليجية، الدكتور سوهان روي، قرر منح رواتب لزوجات موظفيه، بعدما عبر عن إعجابه بالتزام موظفيه وعائلاتهم خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال سوهان روي، الذي ينحدر من ولاية كيرالا، وهو الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "آريز" إن "الوقت حان لتسديد قيمة العمل الشاق للموظفين والدعم المقدم من عائلاتهم، وهو ما جعل الشركة تتغلب على التحديات وعدم الاستقرار خلال العام الماضي 2020".

وخلال انتشار الوباء، لم تقم الشركة بفصل أي من موظفيها أو تخفيض رواتبهم.