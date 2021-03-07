معمرة تبلغ 118 عاما تحمل شعلة الأولمبياد في اليابان

واحتفلت تاناكا بعيد ميلادها في يناير/كانون الثاني حيث حصلت على حذاء رياضي، الذي سترتديه حين تحمل الشعلة في مسقط رأسها بمحافظة فوكوكا، بحسب ما نقلته قناة "سي إن إن".

ومن الجدير بالذكر أن تاناكا نجت من مرض السرطان مرتين وعاشت جائحتين (الإسبانية وجائحة كورونا) وحربين عالميتين فقد ولدت عام 1903.

وقالت تاناكا، التي تعيش الآن في دار لرعاية المسنين، أنها متحمسة جدا للمشاركة في الأولمبياد، قائلة، "لطالما أحببت المهرجانات دائما".

وبدءًا من 25 مارس/آذار، ستمر الشعلة أولاً في المناطق المتضررة من زلزال وتسونامي توهوكو 2011، قبل مرورها بجميع أنحاء البلاد، على حد قول المسؤولين.

وحسب وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان، سجلت البلاد 80 ألف معمر في عام 2019، أما في عام 2020، يزيد واحد من كل 1565 شخصاً في اليابان عمره عن 100 عام، وأكثر من 88 في المائة منهم، نساء.

وهناك معمرون آخرون حملوا الشعلة في الألعاب السابقة، بينهم، لاعب كرة الطاولة ألكسندر كابتارينكو، الذي ركض بالشعلة في دورة الألعاب الشتوية لعام 2014 في سوتشي عن عمر يناهز 101 عاماً وعايدة خيمانك من البرازيل، التي أشعلت الشعلة في دورة ألعاب ريو الصيفية 2016 بعمر 106 أعوام.