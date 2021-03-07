مطربة مصرية تتحدث عن التنازلات والتحرش ومغازلات المنتج.... فيديو

قالت المطربة المصرية دينا المصري إنها لن تقبل أن يكون ثمن نجاحها أن تقدم أية تنازلت لتصل إلى ما تريد داخل الوسط الفني في مصر.

وبحسب فيديو نشرته المطربة المصرية دينا المصري على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فقد تساءلت باستنكار عما إذا كان من المفترض أن تقدم تنازلات من أجل وصولها إلى ما تريد أم لا؟.

وقالت: "يعني أنا مش عارفة هل أنا صوتي وحش، شكلي وحش، فيا عيب، فيا حاجة؟ معتقدش، كل ما أروح شركة إنتاج يقولي الله يا فنانة صوتك جميل، خلاص هنبتدي شغل، ألاقيه بيبص في حتة تانية خالص، يبص لشكلي أو لجسمي، أو يتجوزني عرفي".

وتساءلت: "هو أنا لازم أعمل حاجة غلط، ولازم أقدم تنازلات، أنا طلع عيني لحد ما وصلت للي أنا فيه".

ولفتت دينا إلى أنها لم تقل "إني مش بقوم من على السجادة"، مؤكدة: "أنا بسهر وليا صحابي الرجاله أكتر من البنات، بلبس قصير ومفتوح وكل حاجة، بس أنا مش عايزة أعمل حاجة غلط".

وعن رحلتها مع الفن قالت: "شغل في الشارع واشتغلت، دراسة ودرست، في الأوبرا واشتغلت، عملت كل حاجة تأهل الفنان للنجاح، تعبت على نفسي، خدتها من تحت، ما عنديش مشكلة أتعب، بس عايزة أوصل وانجح، أوصل باحترامي وكياني وبصوتي ومش لازم أعمل حاجة غلط".

تابعت "هو احنا سمعتنا وحشة من فراغ، مش شرط الغنا بس، أي نوع من أنواع الفن عليه سبوت، لو الفن دا يا جماعة بالمنظر ده، إني لازم أصاحب المنتج، أحسن لي إني أقعد بكرامتي، لو صوتي وحش قولولي اقعدي في بيتك وما تشتغليش، أنا تعبت ومش عارفة أعمل ايه".