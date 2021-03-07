"لا نعرضها للعذاب"... ضاحي خلفان يحكي تجربته مع "نادلة" في دولة غربية

حكى قائد شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان قصته مع نادلة قابلها بأحد المطاعم في دولة غربية.

وقال خلفان في تغريدة على تويتر إنه وبينما تواجد ذات مرة في أحد المطاعم بدولة غربية لم يسمها، توقفت عند طاولته "فتاة هيفاء" تحمل مجموعة من الأطباق الفارغة وكانت الساعة وقتها الخامسة مساء.

ويروي ما دار بينهما قائلا: "قالت (الفتاة) أنا على هذا الحال من الصباح الباكر، انطلقت إلى الدوام من الخامسة فجرا".

وسألت النادلة قائد شرطة دبي السابق "هل عندكم هكذا تعمل المرأة؟"، فرد مجيبا "نحن لا نعرضها إلى هذا العذاب".

توقفت عند طاولتي فتاة هيفاء في مطعم بدولة غربية وقد حملت على خاصرتها مجموعة من الاطباق الفارغة وكانت الساعة الخامسة مساء..ثم قالت انا على هذا الحال من الصباح الباكر ..انطلقت الى الدوام من الخامسة فجرا...هل عندكم هكذا تعمل المرأة.؟ ..قلت لها نحن لا نعرضها الى هذا العذاب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 7, 2021

وأضاف ضاحي خلفان: "ثم شرحت لها باختصار أن المرأة عندنا الكل في خدمتها، الأب، الأخوان، والزوج أيضا، قالت يا بختها (يا حظها)".

ثم شرحت لها بإختصار ان المرأة عندنا الكل في خدمتها..الأب ..الأخوان ..قالت يا بختاها — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 7, 2021

يشار إلى أن هذه القصة طرحها خلفان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به العالم في الثامن من مارس/آذار من كل عام.