تل أبيب... لائحة اتهام ضد "عاشقة مجنونة"

قدمت نيابة منطقة تل أبيب وسط إسرائيل، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد "عاشقة مجنونة" لم تتوقف عن مطاردة رجل خمسيني منذ 6 سنوات.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تم تقديم لائحة الاتهام ضد امرأة من سكان مدينة رمات غان، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وانتهاك الخصوصية.

وأوضحت أن المتهمة ما إن رأت رجلا يدعى إيلان باردا (56 عاما) في صالة الألعاب الرياضية عام 2015، حتى بدأت في التقرب منه ومغازلته.

وعندما لم يستجب باردا للسيدة، بدأت في مطاردته أينما ذهب، بما في ذلك من خلال مراقبته وتتبع أثره، وتحذير النساء من الحديث معه.

"العاشقة المجنونة" لم تكتف بذلك، بل كانت تقف في الشارع أمام منزل حبيبها وتصرخ بأعلى صوتها أنها تحبه وتريد الزواج منه.

كما اقتحمت أكثر من مرة فناء منزله، وفي بعض الأحيان دلفت إلى داخل المنزل دون إذن.

وبحسب لائحة الاتهام، اعتادت المتهمة على الظهور في لقاءات مع أقارب باردا وأصدقائه ومضايقة صديقته، ونشر صوره على صفحتها بموقع فيسبوك زاعمة أنهما على وشك الزواج.