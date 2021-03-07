لجين الهذلول تمثل أمام المحكمة وشقيقتها تكشف التفاصيل

تمثل الناشطة النسوية السعودية، لجين الهذلول، أمام محكمة الاستئناف الأربعاء المقبل، وفق شقيتها التي كشفت خطواتها القادمة خلال الجلسة.

وقالت لينا الهذلول في تغريدة بحسابها على موقع تويتر: "الأربعاء جلسة استئناف لُجين"، مضيفىة "من بين التهم ضدها التواصل مع الدول المعادية" التي تشمل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وهولندا".

وتابعت "كما اتُهمت لجين بالتواصل مع منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية".

وأرفقت لينا تغريدتها بصورة بعنوان "حلفاء السعودية متهمون بالإرهاب"، موضحة أن الجلسة المقررة الأربعاء، مخصصة للبت في اعتراضها على الإدانة الأولية، التي تشمل وفق قولها "ممارسة حقوقها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، ووصف الحلفاء السعوديين ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والصحفيين بالإرهابيين".

الأربعاء جلسة استئناف لُجين. من بين التهم ضدها "التواصل مع الدول المعادية" التي تشمل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وهولندا. كما اتُهمت لجين بالتواصل مع منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية. #FreeLoujain pic.twitter.com/06aWFWrhez — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) March 7, 2021

والثلاثاء الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للجين الهذلول أثناء توجهها لحضور جلسة استئناف في العاصمة الرياض.

وظهرت الناشطة الشعودية في الفيديو وهي تحمل في يدها ما يبدو أنها ملفات خاصة بالقضية، وكانت ترتدي عباءة سوداء تمثل اللباس التقليدي للنساء عادة في السعودية.

واعتقلت الناشطة السعودية لجين الهذلول (31 عاما) في مايو/ أيار عام 2018، وفي ديسمبر الماضي، وأصدر القضاء السعودي حكما بإدانتها بالسجن 5 سنوات و8 أشهر مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.

وأدانت المحكمة المدعى عليها بارتكابها أفعالا مجرمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل البلاد، وتم إطلاق سراحها في 10 فبراير/شباط الجاري.