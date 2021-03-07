لقى مصرعه في تحطم طائرة... نجيب ساويرس ينعي الملياردير الفرنسي أوليفييه داسو

نعى رجل الأعمال المصري، الملياردير وعملاق الصناعة الفرنسي أوليفييه داسو الذي لقى مصرعه اليوم الأحد لدى تحطم مروحيته.

وأعاد ساويرس نشر تغريدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينعي فيها أوليفييه، معلقا بالقول: "فقد العالم رجل صناعة عظيمًا، ورجلًا لطيفًا وودودا ، وعضوًا برلمانيًا فرنسيا، ورجل أعمال ناجحا".

وأضاف "كان لي الشرف للتعرف عليه، خالص التعازي لأسرته ولفرنسا".

The world lost a great industrialist , a nice warm man , a french parliment member and a successful buisness man .. i had the owner to get to know him , my deepest condolences to his Family and to France 🙏 https://t.co/CjDyYy5NrX — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 7, 2021

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت، اليوم الأحد، عن مصادر برلمانية وقضائية إن الملياردير والسياسي الفرنسي أوليفييه داسو لقي حتفه في حادث تحطم طائرة مروحية.

وأوليفييه وهو نجل الصناعي سيرج داسو، كان نائباً لرئيس الجمهورية منذ عام 2002، ومن أشهر السياسيين والاقتصاديين في فرنسا.