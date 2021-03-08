كمية السعرات الحرارية "السالبة" في القهوة تختلف بحسب طريقة شربها

كم عدد السعرات الحرارية في فنجان من القهوة السوداء؟ الإجابات المختصرة هي: إما حوالي 5 أو سالب 100، اعتمادًا على الطريقة التي تشرب بها العلم.

قد تكون على دراية بالفكرة الخاصة بالسعرات الحرارية السلبية لأطعمة مثل الكرفس أو الجريب فروت أو الخس. ومع ذلك، لا تحتوي أي من هذه الفاكهة أو الخضروات المشهورة في الواقع على سعرات حرارية سلبية، فكيف ينطبق ذلك على القهوة؟

How Many Calories Are in Black Coffee, Answered https://t.co/sEEUPkOH9X via @DailyCoffeeNews — Roast Magazine (@RoastMagazine) March 5, 2021

​السعرات الحرارية هي وحدة قياس الطاقة في الأشياء وليس فقط في الطعام. يمكن تحديد قيمة السعرات الحرارية لأي شيء. ومع ذلك، فإن أجسامنا تفتقر إلى القدرة على هضم بعض تلك السعرات الحرارية، لذلك يطلق عليها اسم السعرات الحرارية غير القابلة للهضم أو السلبية، بحسب ما ذكر موقع "dailycoffeenews".

العديد من أنواع الألياف الموجودة في الفواكه والخضروات غير قابلة للهضم، وبالتالي تتضح العلاقة بين الأطعمة الليفية وزيادة فقدان الوزن. بعبارة أخرى، 100 سعرة حرارية من طعام ليفي مثل الكرنب لا تساوي 100 سعرة حرارية من الزبدة، والتي تختلف أيضا عن 100 سعرة حرارية من مصدر غني بالبروتين، وهكذا.

من بين 100 سعرة حرارية، يمكن للجسم أن يستقلب جزءًا صغيرًا نسبيًا منها، والباقي يتكون أساسًا من السليلوز والألياف الأخرى غير القابلة للهضم التي لا يمكن للجسم تحويلها إلى طاقة قابلة للاستخدام. لا يمكن قول الشيء نفسه عن الأطعمة أو الدهون النشوية الغنية بالكربوهيدرات التي يمكن للجسم تحويلها بسهولة إلى طاقة كيميائية وتخزينها على شكل دهون.

لذلك، يحتوي فنجان القهوة على حوالي 5 سعرات حرارية إجمالية، ولكن جزءًا منها فقط سيكون سعرات حرارية قابلة للهضم، مما يضعه في فئة الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية. الذي يطرح السؤال مرة أخرى: كيف يمكن أن تكون القهوة طعامًا سلبيًا من السعرات الحرارية؟

الكافيين بشكل أساسي يساعد على ذلك، ولكن أيضًا المركبات الكيميائية للقهوة وحمض الكلوروجينيك الموجود فيها. تحفز عمليات الأيض لدينا من خلال سلسلة معقدة من التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى حرق السعرات، وأجسامنا عند شرب القهوة تحرق سعرات حرارية أكثر بكثير مما تفعل بدون الكافيين.

هناك فوائد أخرى لعملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن عن طريق قمع الشهية، وفي حالة حمض الكلوروجينيك، منع امتصاص الدهون والكربوهيدرات، ولكن قياس هذه الفوائد أصعب بكثير من قياس معدلات الأيض البسيطة.

ومع ذلك، قبل أن تبدأ في تناول الأطعمة اللذيذة المفضلة لديك، اشرب القهوة كإجراء مضاد. مع مرور الوقت يعتاد الجسم على تناول الكافيين، وخاصة عندما يتم تناول الكافيين في أوقات روتينية كل يوم.