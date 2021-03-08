"قهرت الظروف الصعبة"... رغد صدام حسين تعد بالمضي قدما

عايدت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، اليوم الإثنين، المرأة العراقية، ووعدت جمهورها بالمضي قدما.

وقالت رغد صدام حسين في تغريدة على تويتر: "المرأة العراقية قهرت الظروف الصعبة ونجحت في بناء الأسرة وشاركت في الثورة، تحية عز ومحبة لكُن".

وأضافت "شكرا لكل التعليقات الجميلة على لقائي مع العربية أسعدتني تلك التعليقات وزادت اصراري للمضي قدما باذن الله.. كل عام ونساء العالم بخير".

المرأة العراقية قهرت الظروف الصعبة ونجحت في بناء الأسرة وشاركت في الثورة ،،تحية عز ومحبة لكن ،، وشكرا لكل التعليقات الجميلة على لقائي مع العربية اسعدتني تلك التعليقات وزادت اصراري للمضي قدما باذن الله..كل عام ونساء العالم بخير..#رغد_صدام_حسين pic.twitter.com/mtV8eK6wli — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) March 8, 2021

تغريدة ابنة صدام حسين، جاءت بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يحتفل به العالم في الثامن من مارس/آذار من كل عام.

ومؤخرا أجرت قناة العربية السعودية، ست مقابلات مع رغد صدام حسين تطرقت خلالها إلى بعض تفاصيل حياتها بعد رحيل والدها.

وبحسب "العربية" فإن اللقاء الذي أجرته ابنة الرئيس العراقي كان من أكثر المقابلات مشاهدة في تاريخ التلفزيونات العربية، حيث حازت إحدى حلقاتها على "فيسبوك" على 20 مليون مشاهدة.