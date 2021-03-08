مصر... بوستر مسلسل "الملك أحمس" يثير الجدل ومطالبات بوقف عرضه

وتسببت الصورة، في انتقادات وسخرية للمسلسل المصري، بسبب ظهور عمرو يوسف في البوستر بشارب ولحية، وهو أمر لم يكن موجودا في عصر الفراعنة، ولكن الحقيقة أن هذا البوستر غير رسمي، وهو فقط اجتهاد من جمهور عمرو يوسف، وحتى الآن لم يتم الكشف عن البوستر الرسمي أو أي صور من الكواليس.

ورغم أن شركة الإنتاج أصدرت بيانًا صحفيًا، قالت فيه إن الملصق الدعائي لا يخصها، إلا أن الجدل لم يتوقف وامتد إلى مساحات تاريخية وفنية، اختلف حولها كتاب وباحثون مصريون، حول صحة الرواية التاريخية، وأحقية العمل الفني في التمرد على مفردات التاريخ المعروفة سلفًا.

تعرض الفنان #عمرو_يوسف لسخرية على السوشيال ميديا، بسبب بوستر غير رسمي لمسلسله الرمضاني "الملك أحمس"، بعد ظهوره بلحية وشارب، وهو أمر لم يكن موجوداً في عصر الفراعنة، وتبين أن البوستر المتداول مأخوذ من المسلسل الكندي الأمريكي "توت" ويحكي حياة الفرعون المصري توت عنخ آمون#نجوم pic.twitter.com/sx82WeY20v — 24.ae | منوعات (@24Entertain) March 4, 2021

وفي هذا السياق، قال بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، "إن المسلسل مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للروائي نجيب محفوظ، واصفًا إياها بالرواية الرديئة على المستوى التاريخي، وقد ترقى إلى درجة الخيانة.

وأضاف الشماع، أنه "تعرف إلى تفاصيل المسلسل من أحد أعضاء فريق العمل، ولفت نظره الكثير من الأخطاء التاريخية التي يرى فيها إساءة للتاريخ المصري، وتشويه الرموز الوطنية، وهو ما يعتبره مسألة أمن قومي".

على الجانب الآخر، يرى الكاتب المصري، الدكتور حاتم حافظ، أن الحكم على مسلسل "أحمس الملك"، لا يزال مبكرًا، لافتًا إلى ضرورة الانتظار حتى يخرج العمل الفني للنور، ومن ثم إصدار أحكام تجاهه. وأضاف حافظ، أنه لا يؤيد إيقاف أي عمل فني على الإطلاق، لكن ما يمكن القيام به هو معارضة العمل الفني بكتابات نقدية، أو تقديم عمل فني آخر يتبنى الرواية الأخرى.