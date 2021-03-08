شركة إسرائيلية تطور بطارية للسيارات الكهربائية يمكن شحنها خلال 5 دقائق

أعلنت شركة"ستور دوت" الإسرائيلية عن تطوير بطارية للمركبات الكهربائية يمكن شحنها في غضون خمس دقائق، في خطوة ترمي للتشجيع على استعمال السيارات الصديقة للبيئة.

وأكدت الشركة أن البطارية أيون الليثيوم من الجيل الأول يمكنها شحن سيارة كهربائية بسرعة تفوق تلك المطلوبة لملء خزان سيارة عادية بالوقود.

ويقول مؤسس الشركة دورون ميرسدورف "نعمل على تغيير تجربة القيادة" من خلال حلّ مشكلة "انقطاع شحن المركبة (الكهربائية) على الطريق السريع"، بحسب ما ذكر موقع "livemint".

ويرى ميرسدورف أن التقنية الجديدة يمكن أن توفر على السائق عناء الانتظار لساعات لإعادة شحن بطارية السيارة الكهربائية.

وتختبر الشركة الناشئة حالياً مئات النماذج من هذه البطاريات.

وتحظى "ستور دوت" التي تتخذ مقراً لها في مدينة هرتسيليا قرب تل أبيب، بدعم أربعة مستثمرين رئيسيين هم شركة تصنيع السيارات الألمانية "دايملر"، وشركة "بريتش بتروليوم" النفطية البريطانية، وعملاقا الإلكترونيات "سامسونغ" و"تي دي كاي".

في عام 2019، منحت جائزة نوبل للكيمياء لكل من الأمريكي جون غوديناف والبريطاني ستانلي ويتينغهام والياباني أكيرا يوشينو لاختراعهم بطاريات أيون الليثيوم.