أحمد العوضي يكشف مفاجأة عن مسلسل "الاختيار 2"... صورة

كشف الفنان المصري أحمد العوضي، عن مفاجأة لجمهوره، بشأن مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي قدم في جزئه الأول دور الإرهابي، هشام عشماوي، وقتل فيه.

ونشر العوضي، عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة مع المخرج بيتر ميمي وكتب: "عشماوي راجع تاني بابا التكفيريين الاختيار 2، الله المستعان".

#عرب_وود | أحمد العوضي يعلن عودته بشخصية "عشماوي" في الجزء الثاني من #الاختيار pic.twitter.com/ogYrhirYWt — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) March 8, 2021

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2"، من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد وعدد من ضيوف الشرف.