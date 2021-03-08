خلال سرقة لامبورجيني... شرطة دبي توقع بعصابة دولية خطيرة

كشفت شرطة دبي عن إحباط مخططات عصابة دولية خطيرة متخصصة في سرقة السيارات الفارهة.

وكانت العصابة الدولية تعتزم سرقة سيارات فارهة وتهريبها بطريقة احترافية إلى خارج البلاد باستخدام لوحات معدنية مزورة، بحسب صحيفة "البيان".

وألقت الشرطة القبض على أفراد العصابة خلال محاولتهم استهلال نشاطهم في دبي بسرقة سيارة من نوع لامبورجيني قيمتها 1.3 مليون درهم (أكثر من 350 ألف دولار).

وتلقت الشرطة بلاغا من مكتب تأجير سيارات عن اشتباهه بتعرض السيارة إلى السرقة، بعد أن استأجرها شخص يحمل جنسية دولة في أوروبا الشرقية.

وتمكنت الشرطة في البداية من تحديد مكان تواجد السيارة رغم استخدام أفراد العصابة لتقنيات حديثة في محاولة لإخفاء مكان تواجدها ومنع الاستدلال على مكانها.

وسرعان ما قادت جهود البحث إلى تحديد هوية كافة أفراد العصابة (4 أفراد)، والذين تبين أنهم يحملون جنسية دولة في أوروبا الشرقية، وتم تحديد مقر سكنهم في إحدى المناطق الراقية بدبي.

وبمداهمة المقر، تم ضبطهم وعثر في مقر سكنهم على لوحات سيارات مزورة وأدوات تزوير.

وأقر أفراد العصابة، بأنهم كانوا يخططون لسرقة سيارات فارهة أخرى بهدف تهريبها خارج الإمارات، باستخدام اللوحات المزورة التي طبعوها.