نوال الزغبي تكشف سرا عن الفنانة اللبنانية التي تغار منها والخطأ الطبي في وجهها

كشفت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، عن غيرتها في بداية مسيرتها الفنية من زميلتها الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مؤكدةً أنه كان بينهما منافسة شريفة.

جاء حديث نوال الزغبي، خلال ظهورها مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامج "بصراحة مع" على شاشة "أم بي سي"، والذي تخلله حديث صريح بينهما، كشفا فيه الكثير عن أسرار حياتهما الشخصية والعملية.

وأضافت عن نجوى كرم، أنها تحبها من الأول، ووصفتها بـ"الجارفة".

​كما تحدثت نوال الزغبي عن الصفعات التي واجهتها في حياتها الشخصية والفنية، من بينها قصة طلاقها ومشكلة الخطأ الطبّي الذي حصل في وجهها.

وقالت: "الصفعة الأولى في حياتي كانت أول شي وقتها طلقت حسيت أن العالم بطلت متوازنة معي، كون الـ ex كان مدير أعمالي وصاروا يقولوا بتكفي أو ما بتكفي بلاه، هيدا يبعد وهيدا يقرب، حدا ياخد موقف معو وحدن معي، وهالشي كان كتير غلط أصلًا وليش حطوا حالن بهالشي أصلا ما كنت بعرف، وهون شفت العالم تبعنا الصحافة والعالم مين بحبك ومين لا، ومين ناطرك ليشوف انك قوي".

تتحدّث نوال الزغبي عن معاناتها بعد الطلاق والخطأ الطبّي في وجهها#بصراحة_مع

تابعوا الحلقة كاملة على#ShahidViphttps://t.co/oilW5K9CbA pic.twitter.com/44cKFVhqwz — MBC1 (@mbc1) March 7, 2021

وتابعت نوال الزغبي "جواتي كنت قول ممنوع أوقع وما بحب حدن يشوفوني عم ببكي". أما الصفعة الكبيرة فقالت نوال الزغبي "مشكلة وجهي وقعدت بالبيت مدة سنة ولا أرى بني آدم، وبتعرف حطيت دوا وصار عندي مشكلة التهابات من وراه كونه دواء مزمن يبقى في الجسم".