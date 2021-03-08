طليقة أغنى رجل في العالم تتزوج من جديد... وجيف بيزوس يعلق

تزوجت ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لجيف بيزوس وأحد أغنى نساء العالم، من مدرس علوم في سياتل، والذي أعلن على الفور أنه يخطط للمساعدة في التبرع بمعظم ثروتهما للأعمال الخيرية.

أشار دان جيويت، وهو مدرس في مدرسة خاصة، إلى الزواج على الموقع الإلكتروني لحملة"جيفينغ بليدج" أو "تعهد العطاء، التي دشنها الملياردير بيل غيتس وزوجته ميليندا والملياردير وارن بافيت لتشجيع المليارديرات على العمل الخيري، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

absolutely devastating day for jeff bezos, as Mackenzie Scott marries a hotter, smoother, even balder version of him pic.twitter.com/A6VlADo5gM — trash jones (@jzux) March 8, 2021

من جانبه قال بيزوس في بيان عبر متحدث باسم "أمازون": "دان رجل عظيم، وأنا سعيد ومتحمس لكليهما. بيزوس وهو مؤسس شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية يعد أغنى شخص في العالم بثروة تبلغ 176.6 مليار دولار.

وكتب جيويت في منشور بتاريخ 6 آذار/ مارس عبر صفحة سكوت بالموقع: "في ضربة صدفة سعيدة، أنا متزوج من واحدة من أكثر الناس كرما وطيبا الذين أعرفهم، وأنضم إليها في الالتزام بنقل ثروة مالية هائلة لخدمة الآخرين".

وقال جيويت في الرسالة إنه

كان مدرسا لغالبية حياته ولم "يسعى أبدا لجمع هذا النوع من الثروة المطلوبة" للتعهدات الخيرية.

سكوت، 50 عاما، تأتي في المرتبة 22 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم بثروة صافية قدرها 53.5 مليار دولار، ومنذ طلاقها من بيزوس في عام 2019، أصبحت واحدة من أهم فاعلي الخير في جيلها.

قدمت سكوت ما يقرب من 6 مليارات دولار في العام الماضي، ما قد يكون عطاءً سنويًا قياسيًا لشخص على قيد الحياة، وذهبت الأموال في المقام الأول إلى المؤسسات الخيرية الصغيرة مثل كليات السود التي لا تستفيد بالضرورة من سخاء الملياردير.