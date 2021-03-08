في أول ظهور لها... ابنة يوسف شعبان تكشف تفاصيل زواج الفنان الراحل من أميرة مصرية

كشفت سيناي، الابنة الكبرى للفنان المصري الراحل يوسف شعبان، وحفيدة الأميرة فوزية، الأحد، عن أسباب تسمية والدها لها، وتفاصيل زواجه من والدتها والذي لم يستمر أكثر من عامين.

وقالت في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على تلفزيون "أون": "كان أبويا عاوز اسم مصري أصيل، عشان أصولي من العائلة المالكة وأنا شخصية مصرية جدا وبحب بلدي جدا، فاختار نطق سيناي (سيناء)".

وأضافت: "مشكلتي في مصر إن اسمي (سيناي) بينطق غلط عشان كده بسهل عليهم الأمر وأقولهم قولوا (سينا)".

وحول بداية علاقة الفنان الراحل بوالدتها نادية قالت : "كانت صدفة في احتفال في الجامعة الأمريكية وكانت هي في السنة الأولى من دراستها، ونشأت قصة حب".

وأشارت إلى أن الفنان الراحل فاجأ والدتها بطلب الزواج، وتزوجا بالفعل في عام 1971، لكنهما واجها رفضا من عائلة الأم بسبب "التكافؤ في الحياة"، مضيفة أن جدها إسماعيل باشا شيرين، آخر وزير حربية في عهد الملك فاروق وأحد أفراد العائلة الملكية، رفض والدها عندما تقدم في البداية.

وأردفت:

بابا تقدم لجدي في الأسكندرية في بيتنا الوحيد في سموحة فرفضه، بسبب فرق السن الكبير (20 عاما) ولعمله كفنان، لكن مع إصرار الطرفين على الزواج، وافق إسماعيل باشا في النهاية.

وختمت بأن فترة زواج يوسف شعبان بوالدتها نادية لم تتعد العامين، قائلة: "اتجوزوا سنتين وانفصلوا، لأنها لم تتحمل حياة الفنانين، هما حياتهم مختلفة ليلهم نهار ونهارهم ليل وإحنا متربيين تربية عسكرية".