فتاة لم تقص شعرها منذ 15 عاما...صور

فبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفتاة رين كامبي، التي يلامس شعرها الأرض، تعتبره "سلاحا" للتعبير عن الذات.
ولم تقص كامبي شعرها منذ أن كانت تبلغ من العمر 20 عاما، عندما تحولت إلى البوذية وبدأت في ملاحقة أحلامها لتصير فنانة، ليصل طوله إلى متر و90 سم.
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وأوضحت كامبي بأنها تعتني بشعرها باستخدام كريم فروة رأس مصنوع من الزعفران، وتراقب كمية الحديد التي تحصل عليها في الغذاء كي يساعدها ذلك في نمو شعرها.
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وتقول كامبي إن الشعر الطبيعي يقود إلى أقصى درجات التعبير عن الذات، مضيفة: "أنا أكون مسرورة للغاية عندما يشعر الناس بالذهول حينما يرون عرض رابونزل الراقص الذي أؤديه".
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