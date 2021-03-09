"أنا تعبت"... نجيب ساويرس يعلق لأول مرة على تغيير اسمه... فيديو

علق الملياردير المصري، نجيب ساويرس، لأول مرة، على تغيير اسمه من نجيب ساويرس إلى "نجيب منين".

وقال ساويرس، خلال تصريحات تلفزيوينة، أمس الاثنين: "أنا تعبت.. كل شوية واحد يقول اللفظ دا، فأنا قولت طالما دا يريحكوا، أنا هستعمل اللفظ دا، وخلاص".

وتابع نجيب ساويرس: "الناس تسيء الظن بأي شخص ربنا أكرمه، بيقولوا لازم يعمل حاجة غلط.. اللي مش مظبوط معروف، لو واحد نصاب ممكن ينصب مرة، مش هينصب مرتين، أنا بعامل ربنا، ومش بيهمني غير رأيه هو بس".

وكان نجيب ساويرس، قال أخيرا، إنه قرر تغيير اسمه ليصبح "نجيب منين"، مؤكدا أنه قرر ذلك كي يتخلص من "النق" (الحسد)، مختتما بقوله: "حاكم (كوني) بخاف من العين".

ونجيب ساويرس هو أحد أكبر رجال الأعمال المصريين، ورئيس أوراسكوم للاتصالات وأوراسكوم للتكنولوجيا. وتقدر ثروته بـ 3.2 مليار دولار، بحسب قائمة فوربس لمليارديرات العالم عام 2020 بزيادة 200 مليون دولار عن العام الذي سبقه.