مي عمر تخرج عن صمتها وتكشف علاقة مسلسل "لؤلؤ" بالفنانة شيرين... فيديو

خرجت الفنانة المصرية، مي عمر، عن صمتها، وكشفت عن علاقة مسلسل "لؤلؤ" بالفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأوضحت مي عمر، خلال استضافتها في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أن "قصة مسلسل "لؤلؤ" ليس لها علاقة بقصة حياة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي شخصية من الخيال لا تمت بصلة لأي شخصية موجودة".

وقالت إنها "ضحكت عندما كتب البعض أن المسلسل عن قصة حياة شيرين، وقالت سيشاهد الناس المسلسل عندما تتم إذاعته، وسيعرفون أن قصته لا علاقة لها بشيرين، ولم يزعجها ذلك الربط".

وأضافت مي عمر: "أنا بحب شيرين جدا، ومن أحلى الأصوات بحب أسمعها في حياتي. قصتنا فتاة اتربت في ملجأ، والمفروض ده أنهى القصة. لكن ممكن الناس ربطت لأنها قصة كفاح بنت وعصامية فربطوها بشيرين".

يذكر أن شركة سينرجي المنتجة لـ "لؤلؤ" أعلنت البدء في التحضير للجزء الثاني من المسلسل، حيث أوضحت الشركة أنه بداية من التحضير للجزء الأول كان متفقا أن يتم عرض الجزء الأول قبل رمضان، والثاني بمجرد الانتهاء من كتابته خلال الفترة المقبلة.