"إجابة قاطعة"... نجيب ساويرس يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الأهلي المصري

أجاب رجل الأعمال المصري، الملياردير نجيب ساويرس، بشكل قاطع، عن إمكانية الترشح لرئاسة النادي الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة.

ونفى المهندس نجيب ساويرس، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء أمس الاثنين، نيته الترشح لرئاسة النادي الأهلي، موضحا أنه أمر يحتاج إلى التفرغ. وقال: "لا نية لترشحي لرئاسة النادي الأهلي، الموضوع يحتاج للتفرغ".

وأضاف: "أنا في المرحلة دي عايز أستمتع بحياتي وأولادي وأعمل خير، مش عايز وجع دماغ".

وعن نادي "zed" الرياضي، أكد ساويرس: "أرى أنه سينافس في الدوري الممتاز خلال 5 أو 6 أعوام"، مضيفا: "نستهدف إعداد جيل جديد من الناشئين حتى يكون نواة للفريق الأول بالنادي، بدلا من دفع ملايين لشراء لاعبين محترفين، وتلك المرحلة تتطلب عدة سنوات".

وتابع ساويرس: "لدينا إقبال غير عادي من العائلات على إلحاق أبنائهم بأكاديمية "zed" ونريد أن يكون لدينا عشرات من اللاعبين أمثال محمد صلاح"، مضيفا: "ليفربول أصابته لعنة في الفترة الأخيرة، وأتمنى انضمام محمد صلاح لأحد الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد أو برشلونة".