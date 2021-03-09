مذيعة تلفزيونية تكشف خيانة حبيبها بفضل سوار اللياقة البدنية

كشفت مقدمة البرامج التلفزيونية البريطانية خيانة حبيبها بفضل النشاط الليلي "غير العادي" لسوار اللياقة البدنية الخاص به، وفقًا لتقرير صحيفة "صن".

كشفت نادية إسيكس، مقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة البالغة من العمر 39 عامًا، في مقطع فيديو على TikTok أنها وحبيبها يرتديان أساور لياقة متزامنة حتى يتمكنا من رؤية المؤشرات الصحية لبعضهما بعضا، بما في ذلك حرق السعرات الحرارية.

وفقا للمرأة، بعد عودة صديقها من الحفلة، قررت أن تحضر له الإفطار. وعندما نظرت إلى المعلومات الواردة من سوار اللياقة الخاص به، رأت أنه بين الساعة الثانية والثالثة صباحًا، أحرق صديقها أكثر من 500 سعرة حرارية.

وأضافت إسيكس أنها سألت حبيبها عن الموضوع، فأعترف لها.