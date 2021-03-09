هل تحذف مشاهد يوسف شعبان من مسلسل "ملوك الجدعنة" بعد رحيله؟

كشفت زينب ابنة الفنان المصري الراحل، يوسف شعبان، مصير آخر أعماله الفنية ودوره في مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي ينافس في موسم رمضان 2021.

وقالت زينب، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "MBCTrending"، إن والدها "قضى نحو 13 يوما في لبنان لتصوير مشاهده في المسلسل وعاد إلى مصر، وكان يتبقى له مشهدين فقط وبعد وفاته سيبقي صناع المسلسل على دوره، ولكن سيجدون طريقة لإنهاء قصته دون المشهدين".

وأضافت أنها "تشعر بالسعادة لأنها ستشاهد والدها على الشاشة في شهر رمضان المبارك أي أنه سيقضي معهم شهر رمضان رغم رحيله موجهة الشكر لكل من واساها في مصابها وطالبت الجميع بالدعاء له".

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​وتوفي الفنان المصري، يوسف شعبان، يوم 28 فبراير/ شباط الماضي، عن عمر 90 عاما متأثرا بفيروس كورونا. "ملوك الجدعنة" هو آخر عمل فني للفنان الراحل، وتقرر عرضه في دراما رمضان 2021.