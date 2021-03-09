بسبب سلوكهما العدوان...طرد كلبي بايدن من البيت الأبيض

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، فإن الكلبين من فصيلة "الرعاة الألمان" أعيدا إلى منزل عائلة بايدن في ديلاوير الأسبوع الماضي، بعد مهاجمة أحدهما لموظف في البيت الأبيض، وذلك بعد نحو 6 أسابيع من انتقال بايدن وزوجته جيل إلى مقر الرئاسة.

وقالت: "من الواضح أن حادث الهجوم كان خطيرا بما يكفي لنقل الكلاب لاحقا إلى مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، حيث سيبقيان هناك"، مضيفة أن الحالة الصحية للموظف لا تزال غير معروفة.

One more first in the 2020 presidential election: the White House is going to have its first-ever shelter dog, Major 🐕https://t.co/ir0mGxLeRS — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) November 8, 2020

أخبرت جيل بايدن كيلي كلاركسون، الشهر الماضي، خلال ظهورها في برنامج "كيلي كلاركسون شو": "لقد كنت متخوفة من عدم تأقلم كلابنا لأن لدينا كلب عجوز وكلب صغير جدا". "عليهما أن يأخذا المصعد، فهما ليسا معتادين على ذلك، وعليهما الخروج إلى الحديقة الجنوبية مع الكثير من الناس الذين يشاهدونهم. وهذا ما كنت مهووسة به، وهو جعل الجميع يستقرون ويهدأون".

قالت بايدن أيضًا إن المكان الوحيد الذي لا يُسمح فيه باصطحاب الكلاب هو على الأثاث، رغم أنها اعترفت بإمساك ماجور على الأريكة. قال بايدن: "لقد دهسوا في كل مكان".

وأوضحت الشبكة أن "ميجور" البالغ من العمر 3 سنوات، هو الأصغر بين كلبي بايدن، وقد عُرف عنه سلوكه العدواني في مناسبات متعددة، بما في ذلك القفز والنباح المستمران والهجوم على الموظفين ورجال الأمن في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن الكلب الثاني يبلغ من العمر نحو 13 عاما، وأنه بدأ يهدأ بسبب تقدمه في السن.