هشام جمال يتصدر "التريند" بعد ظهوره مع "صاحبة السعادة"... فيديو

كشف الفنان المصري هشام جمال عن تفاصيل جديدة لكواليس مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي عرض الشهر الماضي، محققا نجاحا كبيرا.

وتصدر هشام جمال، اليوم الثلاثاء، مؤشرات البحث على "غوغل" بعد ظهوره، مساء أمس، ضيفا مع أبطال مسلسله في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس المذاع عبر فضائية "dmc".

وكشف الفنان المصري أن فكرة المسلسل كانت عبارة عن 3 قصص، كل قصة 15 حلقة.

وقال موضحا: "كنا هنعمل 3 قصص زى مسلسل بدل الحدوتة 3 للنجمة دنيا سمير غانم، وإن الـ 3 قصص يكونوا مختلفين، وكان في قصة منهم 2 لسه متجوزين والولد عنده مشروع الروبوت واحد بايظ و بيهنج والتانى سليم بينفذه وبدل ما تبقى 15 حلقة كبرناها وبقت 20 حلقة".

وأضاف: "احنا كنا بانينا ديكو المسلسل أول 2020 وداخلين نصور جت كورونا وقفنا ونزل مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف في رمضان ونجح، زودنا كلمة "لذيذ" وحبه ليوسف الشريف روبوت زيه"، لافتا إلى أن لديهم قصة جديدة من المنتظر أن تنال إعجاب المشاهدين.

هشام الجمال الذي لعب شخصية "يوسف" خلال المسلسل كشف عن كواليس مشاركة الفنانة دلال عبد العزيز التي أدت دور والدته.

وقال: "تحدثت مع دنيا سمير غانم وأخبرتها بأن وجود دلال عبد العزيز قيمة، وطلبت التحدث معها، وأخبرتنى أنها ستوافق".

وتابع: "أنا فى أول تجاربى التمثيلية كنت مسنود على شيماء سيف (زومبا) وعمرو وهبة (لذيذ)، لأن أنا أول مرة أمثل ومش من حقي إن اسمى يبقى قبلهم في التتر".

وكان المسلسل قد تصدر خلال عرضه بشكل يومي تريند موقع البحث غوغل، وأيضا موقع الفيديوهات يوتيوب.

و"في بيتنا روبوت" من إنتاج سينرجي وروزناما، وبطولة شيماء سيف، وهشام جمال، وعمرو وهبة، وليلى أحمد زاهر، ودلال عبد العزيز، ومجموعة من نجوم الشرف، ومن إخراج وليد الحلفاوي.