فستان ميغان ماركل يثير جدلا واسعا.. فبماذا شبهوه

أثار فستان زوجة الأمير هاري، دوقة ساسكس ميغان ماركل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث شبهه البعض بثوب مصنوع من الستارة

وتظهر ماركل في الصورة مع زوجها وابنهما آرتشي، في فناء منزلهما في مونتيسيتو في مقاطعة سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مرتدية فستانا طويلا من الحرير مزين بنقوش من الأزهار، من العلامة التجارية الأمريكية La Ligne.

View this post on Instagram A post shared by Misan Harriman (@misanharriman)

وانتقد بعض المستخدمين فستان ماركل وشبهه البعض بالستارة، وكتب أحدهم:"تبدو الصورة غريبة"، "الثوب يشبه ستارة قديمة"، "يا لها من صورة أنانية، في المقدمة تقف ميغان"، "تبدو بشعة".

ونشر الصورة المصور ميسان هاريمان، الذي تربطه علاقة صداقة مع الأمير وزوجته، على صفحته الشخصية على موقع "انستغرام" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وعلق هاريمان على الصورة قائلا:"يا لها من أخبار رائعة للاحتفال بيوم المرأة العالمي! تهانينا لأصدقائي" كما أشار إلى جنس الجنين والذي بات معروفا الآن أنها فتاة".